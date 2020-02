MUNICIPALES - Isabelle Dechaume et Chaque Jour Chalon déplorent l'absence de transparence par le maire de Chalon sur Saône sur le dossier du bâtiment de la Banque de France

Communiqué de presse

Ce soir, les conseillers municipaux chalonnais seront appelés à se prononcer sur l'acquisition des locaux appartenant à la Banque de France, situés au centre-ville.

S'il n'est pas contesté que ce sont les services de l'Etat qui ont sollicité la Ville dans le cadre de cette transaction, comme la loi les y obligeait, on peut cependant regretter que Monsieur le Maire n'ait pas profité de la période des élections municipales, qu'il soit candidat ou non d'ailleurs, afin de mettre en débat avec l'ensemble des habitants, l'opportunité de cette acquisition.

Plus une décision est structurante pour notre ville, plus il est nécessaire de mettre les chalonnaises et les chalonnais au coeur de la concertation et de la décision.

Il en a été décidé autrement. Dont acte.

Nous espérons que, ce soir, le débat en conseil municipal permettra de connaître les intentions de Monsieur le Maire quant à l'utilisation future de ce bâtiment, élément fort de l'histoire de notre patrimoine et de l'attractivité de notre coeur de ville.

Dès le 21 décembre, nous avons proposé d'y installer, notamment, la Maison de Quartier du Centre, dont les locaux sont actuellement réduits à une portion congrue au sein de la "Maison de la Famille", ainsi qu'une future Maison des Jeunes à imaginer avec les jeunes chalonnaises et chalonnais eux-mêmes.

Depuis, et faisant suite à de nouvelles suggestions, reçues notamment par notre site internet, l'équipe projet de "Chaque Jour, Chalon!"continue sa réflexion sur des propositions complémentaires de service que nous vous dévoilerons bientôt.

Proposition, concertation, débat afin de construire ensemble les projets pour notre ville, c'est ce que nous vous proposons.

"Chaque jour, Chalon !": une équipe, un projet... et une méthode !

Isabelle DECHAUME et l'équipe de "Chaque Jour, Chalon !"

chaquejourchalon.fr

Permanence ouverte du lundi au samedi de 14h à 19h

Chaque jeudi soir de 19h à 21h

8 rue de la Citadelle