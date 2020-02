MUNICIPALES - Le local de campagne de Cultivons Chalon une nouvelle fois en proie à des dégradations

Une nouvelle fois depuis le début de la campagne électorale, le local de la liste Cultivons Chalon, a été la cible de dégradations dans la nuit de jeudi à vendredi. Cheffe de file de la liste, Nathalie Leblanc a souhaité réagir dans un communiqué. Plus de détails avec Info Chalon.

Pour la 3ème fois depuis le début de la campagne électorale à Chalon-sur-Saône, le local de campagne de Nathalie Leblanc, cheffe de liste de la liste Cultivons Chalon, a été la cible d'actes de dégradation dans la nuit de mercredi à jeudi.



C'est à travers un communiqué que la candidate a dénoncé cette nouvelle dégradation de son local de campagne situé au 9 Rue de Belfort.



«La serrure du local de campagne forcée…puis des tags portés sur des visages de membres de la liste « Cultivons Chalon »...et aujourd’hui, un troisième acte de dégradation à déplorer pour l’équipe portée par Nathalie LEBLANC : le visage de la tête de liste lacéré sur l’affiche de campagne en vitrine de son local.



L’offre culturelle en matière d’arts plastiques proposée par la ville de Chalon sur Saône serait-elle à ce point dégradée que certaines personnes en viendraient à utiliser peintures, ciseaux et autres outils d’expression artistique pour manifester leurs besoins de communiquer sur des vitrines et en l’occurrence celle d'une candidate et de son équipe aux élections municipales?



Il semblerait qu’à cette question la réponse soit positive…



Mais rassurez-vous Chalonnaises et Chalonnais !



Vous pouvez participer aux réunions publiques organisées par les membres de la liste «Cultivons Chalon» et les rejoindre autour d’un vrai débat démocratique sur le projet culturel proposé pour la ville de Chalon sur Saône dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 Mars prochains.

Le programme de Nathalie LEBLANC et de la liste «Cultivons Chalon» prévoit notamment un projet pour l’Île Saint Laurent valorisant la pratique « amateure » des arts.



Il met également à l’honneur la participation citoyenne : chacun est donc libre de s’exprimer dans le respect des droits des autres !



La liberté d’expression est un droit fondamental, constitutionnel, que Nathalie LEBLANC et ses colistiers préserveront toujours, sous toutes ses formes, même les plus originales…tant qu’elle n’aboutit pas à la dégradation des biens et à l'atteinte aux personnes.



Alors plutôt que de dégrader, débattez !



Au lieu de détruire, construisez autour de Nathalie LEBLANC et de la liste «Cultivons Chalon» !»



Pour l'heure, une enquête de police est en cours pour retrouver le ou les auteurs des faits.



Prochaines réunions publiques de la liste Cultivons Chalon, demain, à 18 heures 30, Maison Verte, au 2 Rue André Malraux, pour le Plateau Saint-Jean, le mardi 3 Mars, à 18 heures 30, à la Salle des Fêtes des Charreaux, 10 Rue Fourier, jeudi 5 Mars, à 18 heures 30, à la Maison de quartier de la Paix, au 26 Rue de la Paix, pour les quartiers Boucicaut/Champ Fleuri et le lundi 9 Mars 2020, à 18 heures 30, à la Maison Vagneur, au 1 Avenue Victor Hugo, pour le quartier Saint-Cosme avant le grand meeting de fin de campagne du mercredi 11 mars, à 19 heures, dans la Salle des Congrès de la Maison des Syndicats, au 2 Rue du Parc.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati