Circulaire ministérielle relative à l'élection des Maires élus au Premier tour

A l'initiative du Sénateur de Saône et Loire, Marie Mercier, laquelle a alertée les Ministres concernés, s'agissant de l'élection des maires et adjoints suite au Premier tour et dans le contexte sanitaire actuel, le Ministère de la cohésion des Territoires a émis la Circulaire ci-dessous en date du 17 mars 2020