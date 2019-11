Les sapeurs-pompiers d'Epervans sensibilisés au monde autistique par l'association Le Monde Bleu 71

Ce mardi 19 novembre, le Centre de Première Intervention d'Epervans recevait dans ses locaux l'association

LE MONDE BLEU 71 pour une sensibilisation à l'autisme ainsi qu'aux troubles dysphasique (dysfonctionnement du langage).

Anthony de Magalhaes, président de l'association dédiée à l'information sur l'autisme et surtout à l'amélioration du quotidien des enfants atteints de handicap et de leur famille, à présenté l'association et expliqué ce qu'est l'autisme ainsi que les chiffres liés à l’autisme en France.

( 1 personne sur 150 atteinte d'autisme. 700000 personnes en France, 4 garçons pour 1 fille)

Le visionnage de vidéos est venu clore la présentation. Enfin de nombreux échanges entre les intervenants et les Sapeurs pompiers représentants le CPI Epervans, le CI Ouroux ainsi qu'un infirmier Sapeur Pompier du CIS Chalon, ont permis de mieux comprendre et d'appréhender la conduite à tenir lors de la prise en charge en intervention de personnes autistes qui peuvent avoir des difficultés à communiquer avec l'entourage et présenter de l'agressivité.

L'ensemble du CPI Epervans remercie chaleureusement l'association et ses représentants pour ces échanges constructifs ainsi que leur disponibilité.

Emmanuelle THOMASSIN