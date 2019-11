TRIBUNAL DE CHALON -1,28 million d'euros d'amende

La douane les a contrôlés sur l’aire du poulet de Bresse, au niveau de Dommartin les Cuiseaux, le 16 octobre dernier : leur petit camion transportait exclusivement de l’herbe de cannabis. 102 kilos répartis dans des caisses en métal, bien rangées.

Les prévenus avaient demandé un délai et ont attendu leur jugement en détention. Ils avaient choisi un avocat lyonnais pour leur défense, maître Malleval avait fait le déplacement jusqu’au palais de justice de Chalon-sur-Saône pour cette audience de comparution immédiate. Les prévenus avaient demandé un délai et ont attendu leur jugement en détention. Une représentante des douanes était venue, elle, de Dijon, faire des demandes pour cette administration.

Les deux espagnols âgés de 47 et 39 ans, soit le conducteur et son passager, ont été condamnés ce lundi 25 novembre à 2 ans de prison ferme et à 1,28 million d’euros d’amendes.

FSA