Succès grandissant pour « Croq'heure d'histoires »

Comme son nom l'indique, ce moment de partage inter-générationnel propose une fois par mois aux enfants de 3 à 7 ans, de croquer à pleines dents des histoires, qui sont racontées pendant une heure, par quelques membres de l'association givrotine « Vive la vie ».

Les nombreux enfants présents vendredi soir ont ainsi pu profiter de la lecture de 2 contes, « L'enfant du bananier » et « Un nid pour l'hiver », qui a été suivie d'un chant sur les arbres, interprété par les enfants et les intervenants.

Puis, chaque enfant s'est vu remettre en cadeau un livret sur l'arbre, conçu et réalisé par un membre de « Vive la vie ».

Le concept « Croq'heure d'histoires » est tout jeune, puisqu'il a été créé l'année dernière par « Vive la vie ».

Au début, selon Marie-Christine Defaut, Présidente de l'association, « lls étaient à peine 5 enfants à se rendre à la bibliothèque municipale, pour participer à ces moments de partage ». Et ce vendredi soir, ils étaient une trentaine …

Cela ne fait que renforcer le souhait de l'association de pouvoir disposer rapidement d'un espace plus intime, mais tout aussi spacieux, qui a été prévu dans le cadre du réaménagement de la bibliothèque, dont la date n'est pas encore connue à ce jour.

Vive la vie, qui a été créée il y a plus de dix ans, a pour objectif « de créer, d'animer et de développer les rencontres et les liens d'amitié, d'aider à résoudre certaines difficultés des membres, en les informant et en les conseillant, et de participer à l'animation de la vie communale dans le respect des convictions de chacun ».

Outre « Croq'heure d'histoires », cela passe par des après-midis « loisirs et convivialité », le jeudi de 15 h à 18 h 30 et un réseau de proximité et de voisinage, qui permet de mieux connaître les personnes isolées, pour pouvoir leur rendre de petits services.



Pour tout renseignement sur « Vive la vie » : [email protected]

--

Hervé Delaney