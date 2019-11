Belle réussite pour le repas des aînés givrotins

Ce sont près de 150 personnes de 72 ans et plus, qui ont répondu à l'invitation du Centre Communal d'action social givrotin et de la Mairie.

Ce traditionnel repas s'est déroulé dimanche midi à la salle des fêtes de Givry, où des élus et bénévoles du CCAS se sont mobilisés en nombre, pour que cette journée soit une réussite.

L'animation musicale a été assurée par Gilles Meunier, qui a mélangé chansons françaises et étrangères, musique musette, rock et disco.

Et comme c'est de tradition, les doyens ont été mis à l'honneur. C'est ainsi que Madame Henriette Pion (95 ans) et Monsieur Radreau (97 ans) se sont vu remettre un petit cadeau par la municipalité.



Hervé Delaney