Soirée enrichissante sur l'impact de la discrimination sur la santé mentale

Elle s'est déroulée mardi soir à Givry, dans le cadre des semaines d’Information de la Santé Mentale. à l’initiative de Muriel Boche, Adjointe aux Solidarités à la Mairie de Givry et en partenariat avec le Grand Chalon.

La soirée a débuté par la diffusion d'un film de 15 minutes, qui a été réalisé par Antonin Scelles et Jules Monnet, deux étudiants de l’IUT de Chalon sur Saône, option Techniques du Son et de l'Image,

Ce film présente une synthèse des 8 heures d'interviews, réalisés sur le thème de la discrimination auprès de 44 élèves des classes de CM1 et CM2 de Mme Bidault et Mme Brechot, au sein de l’école givrotine Lucie Aubrac. Karine Rémiré et Thomas Vieublé, du centre de loisirs givrotin, ont aussi contribué à ce projet.

Par ailleurs, 5 résidents du foyer Marie-Josée Marchand ont participé à ce projet, avec l'aide de Stéphanie Diplacedo Directrice et David Leboeuf, éducateur.

Après des témoignages très riches, les personnes présentes ont pu participer à un débat, animé par Caroline Demarquoy, psychologue au foyer Marie-Josée Marchand, avant de partager le verre de l’amitié.