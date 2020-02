Samedi matin, une vingtaine de personnes s'est donc retrouvée chez Emmanuel Vial, avec au programme, présentation des membres, du projet et de la méthode proposés par l'équipe, emmenée par Sébastien Ragot.

Après les deux réunions publiques des 15 janvier et 18 février, « Givry Envie » a décidé d'organiser 17 « rencontres de proximité » pour échanger encore plus avec les givrotins.

Pour Sébastien Ragot, ancien premier adjoint givrotin, «Notre équipe a lancé depuis plus de 18 mois, une démarche innovante et collaborative, dépassant volontairement le cadre habituel et les anciens clivages, pour imaginer le Givry de demain.

Dans la même démarche, nous organisons des rencontres, qui se déroulent dans un cadre informel et convivial. Elles connaissent un franc succès, sont sympathiques et constructives, et nous renforcent dans notre conviction, que la Mairie de demain doit inscrire son action dans la proximité et l'écoute.»

Les prochaines dates pour ces rencontres sont:

Mercredi 26/02/20 à18 heures: rue de l'Amandier, chez Jean Claude Dufourd

Jeudi 27/02/20 à 18 heures: rue du Puits Brechet, chez Jean Lanni et Jean Pierre Thuot

Dimanche 01/03/20 à 11 heures : rue des Erables, chez Baptiste Nugues

Mercredi 04/03/20 à 19 heures : rue des Bois Chevaux, chez Sandrine Obriot et Sabrina Vailleau - Lanni.

Samedi 07/03/20 à 14 heures : rue de Corchevraux, chez Sandrine Leydier

Dimanche 08/03/20 à 18 heures : rue de la Planchette, chez Sébastien Ragot et Thomas Vacher