C'est en tout cas le nom qu'ont donné ces élèves de 4ème et 3ème au voyage, qu'ils ont réalisé au Benelux du 17 au 21 février, pour mieux connaître les institutions européennes.

La formule de ce voyage, très instructif, était pour le moins innovante, car les organisateurs ont choisi de faire travailler les élèves sur la géographie pendant la durée du voyage en bus, Ainsi, chacun a dû remplir un dossier très complet, qui lui sera remis corrigé le jour de la rentrée scolaire, avec une note qui comptera pour le Brevet des Collèges.

Lors de ce voyage, qui a été organisé par l'association « AIMES », les jeunes ont pu passer :

une journée à Strasbourg, à la découverte du Parlement européen, avec une entrée dans l’hémicycle de Strasbourg

une journée au Luxembourg, à la découverte du siège administratif du Parlement européen

une journée à La Haye, à la découverte du Peace Palace, la cour de justice des Nations Unies, avec pour objectif d’étudier les liens et les différences, qui existent entre l'Europe et les Nations Unies

Une journée à Bruxelles à la découverte de la Maison de l’Histoire européenne, du Parlemantarium, et du Parlement européen, où le groupe a été accueilli par l’équipe de l’Eurodéputé de Saône et Loire, Arnaud Danjean.

Une journée à Rotterdam, avec une visite du plus grand port d’Europe.

Pour information, AIMES, dont les bureaux sont situés à Chaudenay, près de Chagny, est une association de tourisme à but non lucratif, qui organise pour ses adhérents des voyages scolaires et/ou culturels et des séjours linguistiques.

Crédit Photo : Association AIMES