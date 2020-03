Jeudi 12 mars 20h30 à la salle des fêtes de Givry

Toute l’équipe de Génération(s) Givry serait heureuse de vous accueillir à la dernière réunion publique avant les élections, afin de rencontrer notre équipe, (re)découvrir nos nombreux projets et échanger sur notre programme, pour un Givry toujours plus attractif, durable et solidaire. »