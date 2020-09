Belle fréquentation des guinguettes givrotines

Le public, qui est venu en nombre à Givry hier soir, a validé ce nouveau dispositif, mis en place par la municipalité givrotine dans le cadre de la traditionnelle Fête de la vigne.

Ni la fraîcheur du soir, ni l'attente parfois longue pour se restaurer n'ont gâché la fête. Et les nombreuses personnes présentes ont vraiment apprécié de se retrouver entre amis autour d'un verre, au son des musiques variées proposées ici et là par les nombreux artistes qui ont animé cette soirée.

La Municipalité givrotine voulait maintenir ce temps fort de la vie givrotine pour relancer l'animation du village et donner un coup de pouce aux commerçants locaux, tout en respectant les règles sanitaires . On peut dire ce matin que l'objectif a été atteint !

Et la fête va continuer aujourd'hui avec au programme :

Grande brocante mensuelle organisée par A2C, avec plus de 90 exposants

Marché artisanal au centre-bourg organisé par A2C, avec plus de 30 artisans présents

Exposition Collective « Fête de la Vigne » à la Halle Ronde par A2C :

Sylvie Lagrange, artiste peintre

Marie-Thérèse Deschaintres, photographe

Corentin Pernet, Illustrations - bande dessinée – peinture

Lalo Vidal, photographe

Stéphane Cailler, graphisme

Virginie alias VirVolt, sculpture

De 9h à 14h : Animation « Les Dimanches à la Halle - Brunch libre & convivial » sur le parvis de la Halle Ronde

15h00: Concert à la Billebaude : BLUESTORM

Point important:

En raison de l'affluence attendue et des difficultés de respect de la distanciation physique, une décision préfectorale de ce jour, rend le masque obligatoire, pour toute personne âgée de plus de 11 ans, samedi 5 et dimanche 6 septembre entre 10h et 00h, exclusivement sur les rues et places concernées par l'événement, soit : square Thénard, parc Georges Laporte, place de la Poste, rue de la République, parvis de la Halle ronde, place de l'église, place d'Armes et des anciens combattants.