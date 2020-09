La Résidence givrotine des 7 Fontaines fait aussi la fête

Ses pensionnaires ont, comme chaque année, participer à la Fête de la vigne givrotine, en décorant la façade de la Résidence et en accueillant la Chorale CHOR'HOMS.

C'est une tradition pour les Résidents de décorer la façade du bâtiment qui donne sur la rue, à l'occasion de la Fête de la vigne. Et 2020 n'a pas failli à la tradition, même si le défilé a été annulé cette année.

Le décor, qui a été réalisé entièrement pas les résidents est dédié cette année à Septembre en Or, qui est devenu depuis plusieurs années, le mois de mobilisation des français pour combattre les Cancers de l'Enfant.

Marie-Hélène Legrand, Directrice de l'établissement, espère, non sans humour, « que ce décor restera en place durant tout le mois de septembre, si la météo est favorable et si notre réalisation tient le coup...! »

Tout aussi traditionnellement, et ce depuis sa création, le groupe vocal givrotin CHOR'HOMS se produit à la Résidence, à l'occasion de la Fête de la vigne.

Toujours attendu, cet ensemble offre un spectacle musical de qualité et apporte aux résidents un réel moment d'évasion. A noter cette année, une nouveauté dans le répertoire, à savoir une interprétation inédite de deux fables de La Fontaine : "La cigale et la fourmi" et "Le corbeau et le renard".

Avant le verre de l'amitié, qu'ils ont pu partager avec Sébastien Ragot, Maire de la commune et Marie-Noelle Le Carrer, adjointe en charge de la vie associative et culturelle, les résidents ont remercié les chanteurs en entonnant "le traditionnel ban bourguignon".

Credit photo Marie-Hélène Legrand