Un forum des associations givrotines aménagé, mais tout aussi fréquenté

Une plage d'ouverture raccourcie à la demande des associations et une nouvelle disposition des stands, pour respecter les distances de sécurité, n'ont pas eu d'effet négatif sur la fréquentation

Cette édition 2020 s'est déroulée samedi de 9h30 à 14h30, au gymnase de Givry, et a réuni une quarantaine d'associations, soit près de la moitié du total que compte la commune.

Selon Sébastien Ragot, Maire du village, cette diminution de l'amplitude d'ouverture n'a pas empêché « une fluidité de la fréquentation », qu'il a expliquée par une « régulation naturelle, liée au contexte sanitaire actuel ».

Ce forum a permis aux nouveaux givrotins de découvrir la large palette d'activités proposées sur la commune et aux habitués de prendre leurs inscriptions pour l'année à venir. Avec un contexte qui obligera les associations à s'adapter, en diminuant par exemple le nombre de participants par séance.

Pour Sébastien Ragot, la tenue de ce Forum et sa fréquentation prouvent « qu'en étant responsable, on peut vivre et organiser des choses ».

Il s'est dit conscient des difficultés générées par les conditions sanitaires actuelles et a promis aux associations un accompagnement fort de la Mairie.

Ce qu'à confirmé Marie-Noëlle Le Carrer, Adjointe en charge de la vie associative et culturelle, avec tout l'allant qu'on lui connaît. Elle a aussi tenu à remercier tous les bénévoles « masqués, mais toujours motivés », qui contribuent au maintien du bien vivre sur la commune.

Sébastien Martin, Président du Grand Chalon a lui rebondi sur les propos du Maire givrotin, en confirmant que « malgré la pandémie, la vie doit continuer, en respectant les règles sanitaires. Ceci permettra de maintenir du lien social et de ne pas pénaliser encore plus l'économie locale »

