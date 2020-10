AVIS DE DECES - Madame Renée DAVID née MEUNIER

GIVRY



Madame Renée DAVID

née MEUNIER

nous a quittés le 10 octobre 2020 à l'âge de 88 ans.

Selon sa volonté, ses obsèques ont été célébrées dans l'intimité.

De la part de :

Michel David,

son époux et ses enfants.

La famille remercie plus particulièrement l'ensemble du personnel du service "Cerfs" de l'EHPAD Terres de Diane, de la Résidence "Les 7 fontaines" de Givry et chacun des amis pour leur accompagnement.