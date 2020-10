Extension et rénovation du Foyer Marie-José Marchand

Le montage d'une grue imposante cet été, au sein du Foyer givrotin, n'a pas manqué d'interpeller les givrotins. Info-Chalon.com vous en dit plus....

Nous avions déjà tenté d'en savoir plus sur ce chantier au mois de septembre.

Mais malgré différentes tentatives de notre part, la Direction de ce foyer d’hébergement pour adultes handicapés n'a pas donné suite à nos sollicitations, en invoquant un « emploi du temps surchargé ».

Jeudi soir, un des points de l'ordre du jour du Conseil Municipal concernait le Foyer José Marchand et plus précisément, la garantie financière accordée à l'Association Départementale des Foyers d'Accueil pour Personnes Handicapées (ADFAAH).

Après que ce point ait été voté à l'unanimité du Conseil. Sébastien Ragot, Maire de Givry, a profité de l'occasion pour communiquer à l'assistance quelques informations sur ce chantier d'envergure.

« Les travaux consistent à construire deux unités d'hébergement, ce qui permettra accueillir 13 personnes supplémentaires, atteinte de troubles autistes.

Ils permettront aussi d'améliorer les conditions d'accueil dans les locaux existants, notamment en dotant chaque appartement d'une salle de bain, ce qui n'était pas le cas auparavant. »

Le chantier, qui a été confié au cabinet d'architectes lyonnais CBXS, a débuté en juillet dernier et devrait se terminer en septembre 2021. A noter qu'un des défis que devra relever le projet est de composer des extensions contemporaines avec une architecture patrimoniale, présente depuis de nombreuses années.

A noter qu'une réunion d'informations a été organisée le 5 octobre pour les riverains, et plus particulièrement les habitants du Hameau de Varanges, en présence des architectes, de la Société d’Économie mixte « Val de Bourgogne » et de l'OPAC de Saône et Loire.