OUVERTURE DES DECHETERIES - Patientez donc !

Il ne se passe pas une journée sans que notre rédaction ne reçoive une question sur le sujet de l'ouverture des déchèteries sur le Grand Chalon. Notre sentiment.

Très régulièrement, notre rédaction est sollicitée sur la question de la réouverture des déchèteries du Grand Chalon. Même si la question mérite d'être posée, cerrtains n'ont sans doute pas encore compris l'importance du confinement. Confinement, entend, disons-le franchement, la réduction au strict minimum de nos déplacements. Et le strict minimum passe par l'aspect alimentaire et éventuellement un petit dégourdissement des jambes pour celles et ceux qui sont enfermés en appartement. En aucun cas, le confinement autorise un passage à la déchèterie la plus proche ! Oui ! Heureusement que les déchèteries sont fermées parce que le Français est ainsi fait qu'il ne pourrait s'empêcher d'embarquer tout son fourbi dans sa remorque, arpentant les routes communales et départementales pour se rendre quotidiennement dans la déchèterie la plus proche. Il en va de notre sécurité et du respect des règles fondamentales du confinement ! Et surtout de la fin la plus rapide pour ce dernier ! Sans respect des règles les plus strictes, on ne s'en sortira pas !

Evidemment, c'est la plus mauvaise période pour celles et ceux qui ont un morceau de terrain et qui passent leurs temps dehors ! Apprenez à recycler vos déchets verts ! Profitez-en pour vous documenter sur le sujet.. d'ailleurs vos extérieurs en seront toujours plus jolis et plus nourris ! Pour les autres matériaux, prenons patience... ce n'est pas la Mer à boire !

Oui sans doute aussi, que des bennes itinérantes pourraient être disposées ici ou là, dans chaque village avec des jours donnés... permettant à chacun de vider ce qu'il a à vider... mais c'est un autre sujet sur lequel le post-covid devra peut-être se pencher en terme d'organisation de collectes. En attendant, nos déchets ménagers sont relevés sans soucis... réjouissons-nous !

Laurent Guillaumé