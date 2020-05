« Saint-Loup , Le Renouveau » : Une solidarité Saint-Lupéenne de tous les instants

Des masques de plusieurs tailles vous seront proposés !

« La nouvelle municipalité tient à remercier les généreux donateurs de tissu, élastiques, collants, ainsi que les bénévoles couturières et couturiers qui ont répondu à notre appel pour la fabrication de masques.

Grâce à cet élan de solidarité, c'est avec un grand plaisir que nous vous annonçons qu'aujourd’hui plus de 200 masques ont été cousus en différentes tailles : adultes, adolescents et enfants. D'autres masques sont en cours de fabrication. Il reste encore du tissu pour celles et ceux qui souhaitent participer à cette grande solidarité.

Si vous souhaitez bénéficier d'un masque en tissu, merci de vous faire connaître en contactant le 06 14 56 45 42 Nous vous rappelons que ces masques sont destinés uniquement aux personnes domiciliées sur la commune de Saint-Loup-de-Varennes, c’est pourquoi un justificatif vous sera demandé ! ».

Communiqué de presse Saint-loup- Le Renouveau.