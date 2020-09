Retour en images sur l'inauguration du parc Eugène Freyssinet (3/3)

En mai 2017, le Grand Chalon entamait la démolition de la Halle Freyssinet de Saint-Rémy, à l'entrée Sud de Chalon-sur-Saône. Depuis samedi, l'ancienne friche industrielle a laissé place au parc Eugène Freyssinet, un écrin de verdure dédié aux promenades, aux sports et à la détente en familles ou entre amis. Et, en dépit des 37èmes journées européennes du patrimoine, son ouverture au public a attiré du monde. Retour en images avec Info Chalon.

Samedi 19 septembre, dès 14 heures, l'ouverture au public du parc Eugène Freyssinet a attiré du monde, et ce en dépit des 37ème journées européennes du patrimoine qui débutaient le même jour. Cette ouverture coïncidait également à la fête de quartier Paix-Charreaux-Centre, au square Chabas.



Situé à l'entrée Sud de Chalon-sur-Saône, ce nouvel écrin de verdure, dédié au sport de plein air et à la détente, a été construit sur le site de la Halle Freyssinet, dont le dernier pilier a été démoli le mercredi 21 juin 2017.



La renaissance d'un site vieux de 90 ans



Le parc Eugène Freyssinet est le dernier visage d'un site vieux de 90 ans. En 1955, la société Gardy, spécialiste dans l'appareillage électronique, y avait construit une usine servant à fabriquer des instruments pour le groupe avant d'être racheté par PPC Freyssinet, une filiale de Vinci Construction, en 1987, pour produire des ancrages, des appuis mécaniques et des joints en élastomère destinés aux chantiers.



Fin 2006, PPC Freyssinet cesse ses activités sur le site et ses locaux ont alors été mis en vente. Le bureau communautaire du Grand Chalon, par décision du 22 mai 2007, a validé l'acquisition par la collectivité territoriale de l'ensemble d'une superficie totale de 19 601 m².



Une partie des bâtiments a fait l'objet de plusieurs projets, abandonnés par souci de maîtrise budgétaire et la cession de cet ensemble immobilier a alors été envisagée sous réserve de s’inscrire dans le cadre d'un projet porteur et cohérent. Quant aux produits dangereux et aux déchets stockés sur le site, ils ont été éliminés vers des filières de traitement adaptés et tous risques liés aux anciennes installations (cuves et réseaux enterrés) ont été supprimés.



Les bâtiments de la Halle Freyssinet étant désormais désaffectés et laissés à l'abandon, il convient tout d'abord d’approuver son déclassement du domaine public du Grand Chalon.



En 2008, Christophe Sirugue, alors maire de Chalon-sur-Saône et président du Grand Chalon, envisageait de faire de ce lieu, situé à proximité du centre ville et à l'accès facile depuis la voie express et l'autoroute, le site du futur Multiplexe cinématographique de l'agglomération Chalonnaise, un projet qui traînait depuis 1999.



Depuis, les promoteurs, dont Patrick Clément, défilent les uns après les autres pour transformer l'ancienne friche industrielle en temple du cinéma avant que le site ne soit abandonné au profit de la zone commerciale Chalon-Sud.



Que faire alors de la parcelle de 19 601 m²?



Il faudra attendre 2019 pour en connaître la réponse avec le projet proposé par Sébastien Martin, président du Grand Chalon, d'aménager le site en parc paysager offrant des espaces de détente et de loisirs.



Le Parc Freyssinet ou comment restaurer l'attractivité de l'entrée Sud de la ville



Le parc Eugène Freyssinet propose deux terrains de basket street-ball (3m X 3m), 2 terrains de padel et 1 agrès de fit’training d'environ 150 m2.



Pensé comme un cocon de verdure, il sera doté d'une végétation dense et d'un mobilier urbain tourné vers la relaxation. Enfin, un espace de convivialité, agrémenté de petits bosquets, offrira un cadre idéal aux échanges entres les usagers.



Au cœur de cet espace calme, un cheminement piéton, des mobiliers propices au repos et à la convivialité ont également été installés. En bordure de route, les grilles et le mur ont été démolis pour laisser une perspective sur la Saône.



Un observatoire pourrait par ailleurs être installé en face du parc sur les bords de Saône.



En complément de ces aménagements, le Grand Chalon réalisera des travaux de reprise de la RD 906 sur l’ensemble du tronçon situé devant cette parcelle et celle voisine, occupée par le projet du groupe hôtelier Desfossey, qui correspond du bâtiment de l'ex-site STEF.



En effet, le groupe Desfossey y entreprendra une réhabilitation complète pour y réaliser 5100 m2 de locaux tertiaires,lumineux et spacieux sur 5 niveaux et un parking de 211 places (dont 5 PMR).



Les aménagements de la voirie se poursuivent côté Saône jusqu'au Pont des Dombes et une nouvelle ligne de bus sera créé reliant la zone Californie et le Colisée avec une fréquence de 20 minutes sur les heures de pointes.



Parmi les clubs sportifs présents, ce samedi, citons, entre autres, le Chalon Basket Club (CBC), l'Union Sportive San Rémoise (USSR), le Cercle Sportif de Saint Loup Géanges (CSLG), L'Appart Fitness et le Crossfit Magma Chalon-sur-Saône.



Le parc Eugène Freyssinet devait être inauguré en présence de nombreux élus, dont Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, et Florence Plissonnier, maire de Saint-Rémy, mais la cérémonie a été annulé en raison d'un événement tragique.



Étaient notamment présents, Jacqueline Gaudillière, conseillère municipale de Fragnes-la-Loyère déléguée aux associations, Sandrine Larochelle, conseillère municipale de Fragnes-la-Loyère déléguée à la sécurité, Christine Travers, conseillère municipale de Farges-lès-Chalon, Magalie Rochay, présidente du Crossfit Magma Chalon-sur-Saône, Damien Menand, gérant de plusieurs franchises de L'Appart Fitness, Virginie Chauvin, éducateur sportif à la ville de Chalon-sur-Saône et entraîneur du CBC, Félicia Constant, entraîneur du CSLG, et Adrien Maigret, numéro 1 français du padel.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati