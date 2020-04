Découvrez l’équipe VousFinancer Chalon/Saône en images …

L’équipe de Chalon est composée de Cyrill et Aurélie DECHAUX, Christelle MORNAY et Mary-Charlotte BAJOR.

Aurélie DECHAUX, gérante de l’agence de Chalon sur Saône, est à votre écoute pour votre projet immobilier.

Cyrill DECHAUX, gérant de l’agence de Beaune et Chalon sur Saône, spécialiste en prêt immobilier pour les particuliers et professionnels.

Christelle MORNAY, mandataire Vous Financer, vous accompagne dans votre projet immobilier, achat pour votre résidence principale ou investissement locatif, et rachat de prêt.

Mary-Charlotte BAJOR, Conseillère en financement, est à votre écoute pour votre projet immobilier : achat de résidence principale, secondaire ou locatif, et rachat de prêt.

Vousfinancer CHALON - 3 Boulevard de la République - 71100 Chalon sur Saône

Tél : 03.85.41.82.06

[email protected]

Vousfinancer BEAUNE- 26 Avenue de la République - 21200 Beaune

Tél : 03.80.20.95.91

[email protected]