Mathis RAHA, 5ème du Championnat de France JUNIORS 1ère Division !

Après une convalescence forcée de 6 mois suite à une opération de l’épaule, Mathis RAHA a pu enfin reprendre le chemin des tatamis début Janvier. Fort heureusement et grâce à un programme de rééducation concocté par son kiné et le staff du pôle France d’Orléans dont il est pensionnaire, Mathis a su se maintenir en forme physique et vite recoller à la dure réalité du kimono.

Il a donc pu se remettre en selle rapidement pour se préparer et remporter dans la foulée le championnat de France Universitaire 2ème Division fin janvier et la ½ finale du Championnat de France Juniors 1ère Division, début février, qualificative pour la phase Finale.

C’est donc déterminé que Mathis a pu aborder la compétition dans la position idéale d’outsider ..Ce qui lui a permis de remporter son 16ème puis son 8ème de finale par Ippon !

Le ¼ de finale fût âprement disputé et c’est au bout d’un golden score très serré que Mathis mettait son partenaire à la faute.

Même si Mathis a débuter sa ½ finale tout en rythme, il s’est rapidement faire prendre physiquement par son adversaire et il dû logiquement s’incliner…Pour disputer la « petite » finale et espérer une médaille de bronze.

Un combat suffoquent où, mené à mi parcours, Mathis à tout essayé pour recoller au score, en vain, malgré 2 attaques bien appuyées en fin de combat, qui auraient pu changer la donne..

Même si il rentre sans médaille, Yann DU CLOSEL, son coach Chalonnais et le staff du Club de L’AJBD2125, avec qui a une double licence, étaient fiers de son parcours qui ,malgré tout ,le propulse sous les projecteurs et lui donne sélection pour une stage avec l’équipe de France dans le courant du mois d’avril. De bon augure pour le jeune Chalonnais dont les objectifs sportifs ne peuvent que s’agrandir !

Un grand bravo pour Mathis qui est le 1er Chalonnais a s’approcher d’un podium national Juniors.