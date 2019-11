Belle affluence pour le 24ème marché de Noël de Lux !

Le 10 novembre, l’Amicale des donneurs de sang de Lux et de Sevrey a rassemblé une soixantaine d’exposants dans la salle polyvalente Georges Dumont.

Les habitués et les nouveaux vendeurs étaient fiers de présenter leurs produits : miel, escargots, bière artisanale, macarons, chocolats, confitures… Des artisans d’art proposaient des articles de décoration, des bijoux, des objets en bois, des sacs à main… Les acheteurs savaient que la qualité était au rendez-vous et que les commerçants ne se contentaient pas d’une revente.

La présence de « l’œil de Lux » fut remarquée. Ce club présentait les photos de ses adhérents. Il avait fait alliance avec le Père Noël et la Mère Noël pour que les yeux des enfants brillent de joie pendant les séances photos. Le décor rappelait la magie de cette fête de fin d’année et l’ambiance était joyeuse.

Ce traditionnel marché de Noël reste prisé car il a attiré plus de 2000 visiteurs.

L’Amicale des donneurs de sang organise cette manifestation pour obtenir des fonds et pour promouvoir le don du sang. Son président expliqua que les sommes recueillies par la buvette et par la location des emplacements financent les campagnes de communication qui précédent les collectes. Elles permettent aussi d’améliorer la collation proposée aux donneurs car la FFDSB ne verse que 3 euros par personne. M. Sacchi convia les visiteurs à s’approcher du stand de l’association qui s’occupe des promesses de don de sang. Il rappela que les stocks restent bas pour couvrir tous les besoins.

Les élus locaux étaient présents.

Le maire Denis Évrard a rappelé l’importance des dons de sang et marqua son soutien pour cette noble cause.

Les conseillers départementaux, Christine Louvel et Fernand Renault sont venus pour rendre hommage au dévouement des personnes qui s’investissent dans ce domaine, l'occasion pour Fernand Renault de rappeler que "les amicales des donneurs de sang effectuent un travail considérable alors que le don du sang est l’affaire de l’Etat. Tout repose sur les efforts des bénévoles ! Pourtant on les décourage en leur imposant de plus en plus de contraintes, notamment sur le profil des donneurs ».

Chaque année, l’Amicale des donneurs de sang de Lux-Sevrey apporte un soin particulier à l’organisation du marché de Noël. Elle souhaite que la population s’implique beaucoup plus dans les dons de sang car de nombreuses vies peuvent être sauvées.

Elle rappelle qu’une autre collecte est prévue dans la salle polyvalente de Lux, le mardi 28 janvier de 15h30 à 19h30.

* Fédération française pour le don de sang bénévole

P.REGENET