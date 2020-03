CORONAVIRUS - Info-chalon.com réduit la voilure

Conformément aux recommandations sanitaires, info-chalon.com sera donc en mode confinement même si nous continuerons à vous informer en temps réel.

Par respect pour nos lecteurs et nos collaborateurs, il a été demandé à ces derniers, de respecter les mesures de confinement mises en place dans le cadre de la luttre contre le coronavirus. Ce sera l'occasion pour nous de rattraper quelque peu notre retard sur un certain nombre de sujets que nous avions mis en sommeil du fait de l'intensité médiatique de ces dernières semaines. N'hésitez pas à nous faire part par mail ou téléphone ou via les réseaux sociaux de vos coups de coeur, de vos infos et autres ! Chalon et le Chalonnais va continuer à vivre, il nous appartient juste d'appliquer à la lettre les protocoles préconisés pour lutter contre ce fléau ! On se dit à très vite sur le terrain avec Jean Phi, Karim, Catherine, Jean Claude, Hervé, Sonia, Maria-Corinne, Gaby, Nathaie et tous les autres, autour d'un café ou d'une petite sucrerie dont nos commerçants chalonnais ont le secret ! On ne baisse pas la garde et haut les coeurs !

Laurent Guillaumé