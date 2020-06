Le Chalonnais Nelson Koundalini à l'honneur sur France 2 ce jeudi

C'est l'une des figures montantes de l'hypnose et Nelson sera à l'honneur ce jeudi après-midi.

Pour celles et ceux qui ont la possibilité d'être devant le petit écran ce jeudi après-midi à partir de 15h, allumez votre poste et branchez vous sur France 2. Nelson alias Koudalini sera de la partie dans l'émission présentée par Daphné Bürki. Une émission pleine de tendresse, d'amour et d'empathie.. et lorsqu'elle met en avant un Chalonnais, c'est encore plus sympa ! Diffusion de l'émission à 15h10.

L.G