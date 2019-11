Week-end théâtre annoncé à la salle des fêtes de Mercurey

Les 16 et 17 novembre.... avec une première troupe ce soir à 20h30.

Samedi 16 novembre à 20h30

Notre troupe ARTE DIEM de l'association Art & Musique de Mercurey jouera



APRÈS LA PLUIE du catalan Sergi Belbel

une comédie grinçante et grave, aux dialogues particulièrement acérés, qui stigmatise les jeux du pouvoir dans la vie de bureau.



"Sur la terrasse d’un immeuble, siège d’une multinationale, employés, directrices, coursiers, secrétaires, se retrouvent pour fumer en plein air la cigarette interdite. Deux années de sécheresse ont fini par détraquer le comportement des salariés : affaires de cul, de cœur, affaires tout court, tout s’exacerbe dans l’attente de la pluie…"

Dimanche 17 novembre à 15h



ce sera au tour de la troupe de CRISSEY & OZ de jouer une autre comédie

COLOCATION DORÉE de Pascal Guillemaud

"Madame Claude, descendante d’une vieille famille bourgeoise et propriétaire d’une grande maison, loue des chambres en colocation pour financer l’entretien de sa demeure. Chloé, danseuse de cabaret, et Lucie, une infirmière en manque d’homme, qui louent chacune une chambre, vont devoir faire avec un nouveau colocataire original. Agnès, la gouvernante de Madame Claude, très gaffeuse, va mettre une pagaille involontaire dans la maison au gré des différents visiteurs. Chacun trouvera-t-il chaussure à son pied malgré les malentendus et les quiproquos qui vont se succéder ?"

Réservation au 06.71.67.24.24