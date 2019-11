La fin des travaux dans le quartier des Cèdres à Mercurey officiellement inaugurée

C'est en présence du Préfet de Saône et Loire que l'inauguration s'est déroulée. L'occasion de marquer le coup pour un quartier transformé par les travaux.

Il aura fallu de la patience pour les habitants de ce quartier emblématique de Mercurey. Emblématique à plus d'un titre, emblème de la formation professionnelle puisque le quartier abrite depuis 40 ans, l'un des principaux centres de formations professionnelles de Bourgogne-Franche Comté, et emblème démographique puisque le quartier est le plus peuplé de la commune. En attendant, Dominique Juillot, maire de Mercurey et Gérard Baudot, directeur du CIFA Jean Lameloise avaient réuni autour d'eux, le Préfet de Saône et Loire Jérôme Guitton, Marie Mercier - sénateur de Saône et Loire, Rémy Rebeyrotte - Député de la circonscription, Sébastien Martin - Président du Grand Chalon et 1er Vice Président du Conseil départemental de Saône et Loire, et un grand nombre d'élus locaux ou des communes avoisinantes.

Il aura fallu plusieurs années pour que la transformation du quartier voulue dans les têtes ne trouve sa concrétisation du moment avec une enveloppe financière de 1,5 million d'euros mobilisés pour les seuls travaux réalisés sur la partie publique du quartier. Puisque conjointement aux travaux réalisés par la commune et le Grand Chalon, le CIFA Jean Lameloise a réalisé une série de travaux internes dont notamment le parking intérieur avec un très large soutien de la région Bourgogne-Franche Comté. Pour la seule reprise en main du réseau d'eau pluviale et d'assainissement, l'intercommunalité aura mobilisé 600 000 euros avec des travaux majeurs sur les rues du Liard, des Cèdres et la voie romaine.

L'interconnexion des opérateurs saluée de tous

A tour de rôle, tous ont salué "le tour de force" des travaux réalisés conjointement entre la commune, le Grand Chalon et le CIFA Jean Lameloise, avec la volonté de renforcer la sécurisation du secteur en terme d'accessibilité. Face au nombre toujours croissant d'usagers de la route, dans un lotissement, la priorité a été mise à l'adoption d'outils visant à ralentir la circulation mais assurer à assurer la sécurité des piétons qui arpentent quotidiennement la Voie Romaine.

Entre les travaux du réseau d'eau, l'enfouissement du réseau aérien électrique et téléphonique, la réfection complète des enrobés et trottoirs, la mise en place d'une sécurisation renforcée, le quartier des Cèdres peut clairement afficher un visage totalement transformé.

