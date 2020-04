A Mercurey, le ravitaillement en fruits et légumes a été organisé dans la bonne humeur

Le clin d'oeil du jour.

Un peu moins d'une cinquantaine de familles sur le quartier des Cèdres, près d'une trentaine dans le quartier du Clos l'Evêque, sans compter quelques têtes connues du côté de Mellecey ou d'Aluze, ont profité d'une commande groupée en fruits et légumes frais du jour. Asperges, carottes, salades cueillies du matin, fraise sentant le soleil de Carpentras... avaient été commandés auprès de Nathalie Detroit, figure bien connue à Chalon sur Saône. Une initiative citoyenne, organisée entre voisins, et qui aura fait le bonheur de beaucoup, avec le plaisir de revoir à distance respective les voisins et voisines. Avec l'autorisation de la municipalité et de la gendarmerie nationale, c'est donc une livraison éclair qui s'est réalisée avec des commandes toutes prêtes en l'espace de quelques minutes. Opération qui devrait se réaliser une nouvelle fois la semaine prochaine au regard du succès.