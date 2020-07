Et si vous vous laissiez tenter par les légumes produits par Théo ?

Ils ne sont pas nombreux au nord de Chalon sur Saône à pratiquer le maraîchage d'où le clin d'oeil d'info-chalon.com à Théo Limonet.

Installé au 10 de la rue de la Cure à Fragnes-La Loyère, Théo Limonet s'est installé il y a un an maintenant sur une parcelle de 9000 m2. Passionné de jardinage et après une expérience dans l'aménagement paysager, Théo, du haut de ses 28 ans, a décidé de franchir le cap en s'installant à son compte. Adepte du zéro phyto, des semences biologiques et du "tout à la main", notre maraîcher du nord de l'agglomération a su trouver rapidement une clientèle très attentionnée. Vous pouvez vous rendre sur place pour acheter sa production 100 % locale les samedi matin de 9h à 13H et le mardi après-midi de 16h à 18h. Théo est également présent sur le marché de Gergy le mardi matin et sous les Halles de Fragnes le lundi de 15h à 18h ou encore au marché de Lalheue. Livraison à domicile possible.

06 71 06 70 13