Changement de propriétaires pour le restaurant Fleurs de sel à Fragnes-La Loyère

Depuis début août, ce sont deux nouvelles têtes qui ont officialisé la réouverture de l'établissement situé à la halte nautique de Fragnes-La Loyère.

Après quelques aménagements et menus travaux au sein de cet établissement bien connu sur le nord de l'agglomération chalonnaise, Fleurs de Sel a réouvert ses portes au début du mois d'août. Joanne DEMOURIN en salle et Abdou DICKO aux fourneaux, c'est la jeunesse, forte d'une longue expérience accumulée au Sénégal, en Irlande ou en Suisse.. et deux ans à Dijon. L'envie d'avoir sa propre affaire et de maîtriser toute la chaine, a poussé le jeune couple à s'installer sur la région de Chalon sur Saône, "un joli hasard" plaide Joanne, qui avoue au passage "être tombée amoureuse de ce cadre unique".

Afin de ne pas perturber la clientèle, l'équipe a procédé à une légère baisse des tarifs pratiqués jusqu'à présent mais a surtout renouvelé la carte proposée. L'établissement est ouvert tous les jours sauf lundi soir. Les vendredi, samedi et dimanche après-midi, afin de profiter du cadre du Canal, l'établissement propose l'ouverture du bar/glaces et autres délices sucrés.

Plat à partir de 12,50 euros - 2 plats 17,50 - Formule du soir à 27 euros .

Pour réserver - 03 85 45 73 29

L'établissement recrute un mi-temps en salle - juste la motivation - 06 25 65 50 54 - pour toutes les infos