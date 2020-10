La Police nationale recrute des officiers de police et des commissaires de police, pourquoi pas vous ?

Les inscriptions aux concours d'officier de police et de commissaire de police sont ouvertes depuis le 7 septembre jusqu’au 20 novembre 2020.

Vous avez moins de 35 ans et êtes titulaire d'une licence/BAC+3 ou êtes titulaire d'un master 2/BAC+5, inscrivez-vous au concours d'officier de police ou de commissaire de police.

Pour en savoir plus, https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/concours-externe