Cas de Covid dans les écoles et foyers épidémiques en BFC : "fermons les établissements scolaires jusqu’en septembre !" réclame le RN

Cas de Covid-19 dans les écoles et foyers épidémiques

en Bourgogne Franche-Comté :

fermons les établissements scolaires jusqu’en septembre !

Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé ce lundi 18 mai que 70 cas de Covid-19 avaient été détectés provoquant la fermeture de plus d’une cinquantaine d’écoles aux quatre coins du pays. En Bourgogne Franche-Comté, les établissements scolaires de Sens (Yonne), Clamecy (Nièvre), Saint-Appolinaire (Côte-d’Or) ou encore de Lux (Saône-et-Loire) sont concernés. Les dépistages réalisés auprès des enseignants, des agents ou des élèves ont permis d’identifier des cas d’infection. Dans le même temps, le ministre de la santé Olivier Véran a indiqué que deux foyers épidémiques étaient recensés dans la région.

La multiplication des tests permet aujourd’hui de confirmer le risque épidémique dans les écoles, dans au minimum 2 collectivités. Au total, ce sont 40 situations qui font l’objet d’un suivi par l’Agence régionale de santé.

Le risque est devenu réalité et une fois encore les collectivités locales qui ont cédé rapidement aux injonctions des rectorats doivent gérer seules les fermetures des classes qui à peine rouvertes doivent être refermées.

Compte-tenu de l’ampleur de la crise sanitaire et du déconfinement récent et progressif, les réouvertures précipitées d’établissements scolaires n’ont pas de sens et exposent inutilement des enfants, leurs familles ainsi que des personnels de l’Education nationale à un virus qui reste très présent dans l’ensemble de nos territoires.

Une fois encore, les conseillers régionaux du Rassemblement National appellent à la plus grande prudence quant à la réouverture des écoles. Le nombre de masques toujours insuffisants notamment dans les communes rurales et l’absence d’une grande campagne de dépistage doivent nous inviter à respecter le principe de précaution : organiser la rentrée en septembre.

Julien Odoul

Président du groupe Rassemblement National