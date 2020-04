"Pas de tests ? Pas de masques ? Pas de reprise !" pour Sud Education Bourgogne

Communiqué de presse

PAS DE TESTS ? PAS DE MASQUES ? PAS DE REPRISE !

Le premier ministre a annoncé hier les modalités prévues de réouverture des écoles, collèges et lycées. D’après le scénario retenu, les écoles maternelles et élémentaires rouvriraient à compter du 11 mai, puis les collèges à partir du 18 mai dans les départements moins touchés par l’épidémie, en commençant par les classes de 6e et 5e. La réouverture des lycées serait décidée fin mai en commençant par les lycées professionnels pour une reprise éventuelle début juin.

L’ensemble est toujours très incertain en termes d’organisation et largement renvoyé au niveau local.

Ces nouvelles annonces montrent que la réouverture des écoles et établissements a pour objectif premier de permettre au patronat de reconstituer ses profits en permettant aux élèves les plus jeunes d’être pris en charge au plus vite par l’école.

Le gouvernement a reculé pour les collèges et les lycées : c’est à mettre au crédit de la mobilisation des parents et des personnels avec leurs organisations syndicales. Mais il demeure inacceptable qu’enfants et personnels du premier degré soient plus exposé-e-s que les autres.