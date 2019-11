MUNICIPALES CHALON - Changeons Chalon répond à Evelyne Lefebvre, adjointe au maire

Madame Lefebvre : En réponse à votre interrogation « quelles solutions pour réduire le drame écologique et humain qu’est le réchauffement climatique, nous nous permettons de vous conseiller sur les éléments à mettre en œuvre que vous pouvez retrouver sur www.changeonschalon.fr

UN PLAN CARBONE POUR CHALON

La principale cause du réchauffement climatique est due à un déséquilibre entre notre consommation de carbone et notre capacité à l’absorber. Les solutions à mettre en œuvre tout de suite et dans le respect des contraintes budgétaires de la collectivité sont les suivantes :

Dans le cadre de votre délégation, vous avez la possibilité d’améliorer notre capacité d’absorption en :

• Procédant à un reboisement de la ville : Nous avons interpellé Mr Platret sur cet aspect par courrier en date du 23 Septembre 2019 sans qu’il juge utile de nous répondre.

Pour réduire l’empreinte carbone de notre ville, les mesures qui peuvent être prises sont les suivantes :

• Réduire l’impact de la voiture à Chalon sur Saône.

o En ayant une mairie exemplaire avec un parc automobile à 100% électrique

o En développant les mobilités douces (pistes cyclables) pour favoriser l’alternative à la voiture

o Nous proposons également de réintroduire les transports hippomobiles, solution mise en œuvre par plus de 250 villes en France.

Vos deux derniers aménagements ne prévoient RIEN dans ce domaine malgré un coût important. Pour ce qui concerne le quai des messageries, cela aurait été possible à coût constant.

o Favoriser l’alternative transport en commun à la voiture en:

Développant les parcs relais

Développant les connexions entre ces parcs, la périphérie et le centre-ville avec sur Chalon un développement du POUCE.

o Développer un réseau de transport urbain décarbonée (électrique ou hydrogène) Ces éléments ont été mis en œuvre dans de nombreuses villes, sur Chalon sur Saône, RIEN.

Pour les éléments indirects permettant de décarboner notre société, une mairie peut agir à plusieurs niveaux :

• En tant qu’acheteur avec la possibilité permise par l’évolution du code des marchés publics permettant :





o De privilégier avec les cotations environnementales les solutions les moins impactantes

o Dans les cahiers des charges, prioriser l’impact écologique (exemple:parkingHQE)

o D’accompagner l’évolution de notre modèle économique notamment en favorisant les filières courtes



• Permettre de baisser la consommation énergétique et transformer sa production en

o Favorisant une isolation des bâtiments publics et du parc social

o Ayant une gestion de l’éclairage public plus respectueuse de l’impact écologique

J’espère Madame Lefebvre avoir répondu à votre interrogation. C’est possible sans surcoût. Changeons Chalon le fera sans délai au changement de mandature.