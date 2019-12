"Projet de Loi sur les Maires : de l’eau tiède... pour le moment" pour l'Union des Maires des Communes Rurales de Saône et Loire

Le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique issu de l’Assemblée nationale devait être une étape de la grande évolution que nécessite notre démocratie. Mais à ce titre, le texte manque singulièrement de vigueur et de réponses concrètes pour que les élus et les candidats en mars 2020 s’enthousiasment. Au regard des propositions que l’Association des maires ruraux, tant au plan national qu’au plan départemental a pu faire, les quelques avancées réelles de ce texte sont en effet bien trop peu nombreuses pour répondre au ras-le- bol exprimé par les Maires face à des murs d’incompréhensions.

L’objectif de réenchanter la démocratie locale apparait aujourd’hui bien loin... !

Saluons néanmoins les points favorables aux élus ruraux votés parfois au Sénat, parfois à l’Assemblée avec notamment l’amendement Rebeyrotte qui oblige les Procureurs à informer le Maire lors des procédures judiciaires. On attend évidemment, pour éviter un coup d’épée dans l’eau, que la Commission mixte paritaire en entérine le contenu : exercice de la fonction de délégué communautaire et autorisations d’absence ; compensation du contrat d’assurance personnelle du Maire...

Cependant, le texte issu du Sénat contenait d’autres avancées, retoquées à l’Assemblée, qu’il convient de reprendre : retour très clair et pratique à la compétence choisie pour l’eau assainissement (c’est une demande continue des principales associations de maires ; ne pas y accéder, ou partiellement par des procédures tarabiscotées, c’est ne pas faire confiance aux élus de terrains pour des sujets de terrain) ; modification de la composition de la Commission Départementale de coopération intercommunale (CDCI) avec une représentation plus importante des Maires ; l’intérêt communautaire pour les ZAE ou encore les réponses urgentes sur la formation des nouveaux élus.

Mais globalement, ce sont l’ensemble des enjeux liés à la proximité qui ne sont que très peu traités. Le principe de subsidiarité est le grand absent de cette loi, et pis, le texte sacralise la tutelle des EPCI sur les communes. Ainsi la ligne rouge franchie en juillet 2018 pour les compétences Eaux et Assainissement est confirmée dans ce texte. Si le législateur tente d’apaiser les colères locales, il le fait en ouvrant une fenêtre de tir de quelques jours fin 2019 pour reporter le transfert obligatoire à 2026 ! Une manière de dire qu’entre la loi Notre et les élus, le Parlement et le Gouvernement ont clairement choisi la première.