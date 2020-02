Communiqué de presse :

Suite aux incidents devant le lycée Pontus de Tyard à Chalon sur Saône et au communiqué de presse du syndicat « Solidaire 71 » paru dans Info-chalon

le 9 janvier

L’UNSA éducation Bourgogne-Franche-Comté, et le SNPDEN (syndicat national des personnels de direction de l’Education Nationale) de l’académie de Dijon, condamnent avec la plus grande fermeté le communiqué de « Solidaires 71 » écrit, après la manifestation devant le lycée Pontus de Tyard à Chalon-sur-Saône, le 10 janvier.

Contrairement à cet écrit, constitutif d’une grave diffamation, le proviseur du lycée a agi avec le souci constant de protéger les élèves et les personnels lors de la tentative de blocage de son établissement. Sa présence physique et son action positive lors des événements sont attestées par la presse quotidienne régionale et par le communiqué des personnels enseignants de son établissement réunis le 10 janvier.

L’ensemble des syndicats de l’UNSA éducation, le SNPDEN en particulier, saluent l’action de l’équipe de direction de mise en sécurité des personnes et souhaitent que chacun soit capable de faire preuve du même état d’esprit.

UNSA éducation Bourgogne-Franche-Comté

SNPDEN académie de Dijon