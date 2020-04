Observations sur le double discours pour le suivi de nos pathologies chroniques - Le sentiment d'un fidèle lecteur d'info-chalon du côté de Buxy

Je me permets de faire observer une remarque sur ce que je vis en ces jours et qui doit l’être par bien d’autres patients.

Mon médecin généraliste a insisté pour que je réalise un examen sanguin après une pause de 6 semaines, dans l’arrêt d’un traitement médicamenteux pour une pathologie cardiovasculaire et à l’issue de cette pause, commencée il faut le préciser avant le confinement général, ainsi évaluer en fonction des résultats l’opportunité de reprendre ou modifier la posologie de prise de cette molécule.

La prise de sang n’etant plus possible localement hormis véritable urgence, il y a donc une quinzaine de jours via le site Doctolib.fr j’ai pu décrocher un RDV dans un grand labo chalonnais, pour le courant de la deuxième quinzaine d’avril et là le confinement était déjà bien entamé.

Ce matin, 10 avril un mail généré automatiquement m’annonce que mon RDV est annulé et me propose toujours en ligne d’en refixer un. Je tente et les premières dates disponibles sont pour courant .....juin. Je tente de téléphoner en direct à ce centre d’analyses, le téléphone est mis hors service.

J’ai lu dans la presse locale, que ce labo est en pointe pour avoir mis en œuvre un système intelligent de « drive » pour dépister le Covid-19: très très bien!

Mais pour les pathologies classiques, hélas toujours bien présentes et nécessitant un suivi qui est tout sauf de confort, circulez....

Me reste donc à partir en chasse d’un laboratoire concurrent, j’espère bien y arriver mais pour les personnes âgées, peu valides ou ne possédant pas internet, j’imagine qu’un certain nombre baisseront les bras en attendant des jours meilleurs pour se faire suivre: dangereux !

Un lecteur de Buxy