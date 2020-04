CORONAVIRUS - La CGT Santé/Action Sociale Saône et Loire interpelle le directeur de l'ARS au sujet de la situation dans les EHPAD

Communiqué :

A Monsieur le Directeur

de l’Agence Régionale de Santé

Bourgogne Franche Comté



Monsieur le Directeur

Dans le cadre de ses prérogatives l’Union Départementale des Syndicats CGT 71 de la Santé et de l’Action Sociale (USD71) souhaite vous interpeller concernant des problématiques auxquelles sont confrontées les EHPAD :

- Au regard des différents retours que nous avons pu avoir, il nous semble important qu’un rappel à l’ensemble des Directions soit fait concernant les mesures de protection pour les personnels et les résidents, et qu’une communication soit réalisée auprès des agents. En effet, par exemple, il s’avère que la durée d’utilisation d’un masque chirurgical, peut varier en fonction de la disponibilité de ce matériel. Or, nous savons que les mesures de préventions sont prépondérantes au contact des personnes âgées particulièrement vulnérables.



- Nous nous étonnons comme beaucoup des difficultés à avoir une vision de la situation dans les EHPAD qu’ils soient publics ou privés ; le déficit de communication invite à la plus grande méfiance et génère une perte de confiance en particulier de la part des familles. Nous demandons donc la plus grande transparence à l’égard des organisations syndicales et des familles



- Nous nous interrogeons aussi par rapport à la prise en charge des patients identifiés COVID19 dans les EHPAD et qui recquèrreraient une hospitalisation. Quelles consignes et stratégie de l’ARS ? Avant la crise, les résidents d’EHPAD étaient hospitalisés lorsque celà s’avérait nécessaire...



- Enfin, avant la crise, le gouvernement a décrété la prime « Grand âge » pour certaines catégories de personnel intervenant dans les EHPAD, les SSR gériatriques, les services de médecine gériatrique. Si dans certains établissements, la prime a été octroyée rétroactivement sur la paie du mois de mars, il s’avère que ce n’est pas le cas dans tous les établissements qui justifient cet état de fait au regard de leur trésorerie ; un rappel de la part de l’ARS nous semble plus qu’opportun.



Dans l’attente d’une réponse écrite, recevez, Monsieur le Directeur, nos salutation citoyennes

Le Secrétaire de l’USD71 CGT

Hervé MAILLOT