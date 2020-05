Europe Ecologie - Les Verts appelle à la protection des blaireaux

Communiqué de presse

La période de confinement a révélé l’impact des activités humaines sur le vivant. Beaucoup se sont émerveillés par le fait que la nature a repris ses droits. Pourtant, ce constat positif semble bien loin pour les autorités publiques.

Actuellement, 49 consultations publiques sont en cours jusqu'au 19 et 20 mai prochain pour des projets d'arrêtés qui prévoient d'autoriser, pour la saison prochaine, la vénerie sous terre. La Nièvre, la Côte d’Or, le Doubs et la Saône-et-Loire sont concernées. En effet, À partir de l’ouverture générale de la chasse en septembre, le blaireau est chassé par tir jusqu’à fin février, et déterré jusqu’à mi-janvier. Le déterrage peut être prolongé sur simple volonté du préfet et une période complémentaire de chasse peut être autorisée par arrêté préfectoral dès le 15 mai, période où les blairelles s’occupent encore de leurs petits, incapables de se nourrir seuls et extrêmement vulnérables.

Dans ces conditions, EELV condamne ferment le zèle de la préfecture de Saône et Loire qui a d’ores et déjà autorisé la pratique dès le 15 mai. Ce choix nous interroge sur le rapport à la nature et nos relations avec le vivant entretenues fortement malmenées par les pouvoirs publics.

Nous rappelons que le blaireau est protégé dans de nombreux pays européens (Belgique, Irlande, Pays-Bas, Danemark, Portugal, Espagne, Italie…) tant sa présence est le gage d’une nature préservée

En France –contre toute logique et alors que personne ne le mange – le blaireau est chassé sans répit 9 mois et demi par an. La pratique la plus cruelle et la plus inutile étant le déterrage, ou vènerie sous terre.

Déjà en octobre 2019, EELV exprimait son soutien à Madame Catherine Le Troquier, maire de la commune de Valaire dans le Loir-et-Cher, alors convoquée au Tribunal administratif d’Orléans pour défendre son arrêté anti déterrage de blaireaux. https://eelv.fr/stop-au-deterrage-des-blaireaux-eelv-soutient-la-maire-de-valaire/

Quels signaux envoyés à nos concitoyens, alors que la période actuelle appelle à plus de solidarité, quand on autorise à des fins de divertissement que des blaireaux endurent des heures de stress, terrorisés au fond de leur terrier, gravement mordus par les chiens – parfois même déchiquetés vivants pour les petits – pendant que les chasseurs creusent pour les atteindre. Ces derniers extraient alors brutalement les blaireaux du terrier avec des pinces métalliques qui leur infligent d’atroces blessures. Les blaireaux sont alors exécutés avec un fusil ou une arme blanche (quand ils ne sont pas livrés aux chiens…) C’est un acte de cruauté incompatible avec la reconnaissance des animaux comme êtres sensibles et donc les articles L 214 du Code Rural et L 515-14 du Code Civil.

EELV, défenseur du vivant, a toujours protégé les espèces animales contre leur disparition et les animaux contre les mauvais traitements, aussi EELV Bourgogne et EELV Franche-Comté :

s’opposent fermement à la pratique brutale et injustifiée du déterrage ou vénerie sous terre ;

interpellent l’opinion publique sur l’importance écologique du blaireau et soulignent l’aberration du déterrage à travers nos communications et mesures politiques ;

demandent au Ministère de l’Écologie l’abolition du déterrage et le classement du blaireau en espèce protégée ;

demandent aux Préfets de Bourgogne Franche-Comté de ne pas prolonger cette ignoble pratique par une période complémentaire par arrêté préfectoral.

Pour se mobiliser, c’est ici https://actionnetwork.org/letters/protegeons-les-blaireaux/

Claire Mallard et Cécile Prudhomme pour EELV Bourgogne Franche-Comté.