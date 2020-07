CONSEIL MUNICIPAL - "Mr le Maire ne soyez pas dans la séduction électoraliste, mais soyez dans l’action responsable."

Communiqué de presse

Gilles Platret ne répond pas aux questions posées !

Malgré les nombreuses questions posées par Ensemble Chalon en conseil municipal, Gilles Platret ne répond pas ou esquive le débat. Situation surréaliste lorsqu’un Maire ne dialogue déjà pas avec les minorités en amont des débats ! Chalon aura tout à perdre pour les 6 ans à venir sans une démocratie locale très active.

Sur le plan de relance du commerce en centre-ville qui n’a que le nom, aucune réponse ou remise en question sur l’organisation des ginguettes sous sa forme habituelle, alors que la situation actuelle exige des animations dans tous les quartiers pour le plus grand nombre de commerçants et de Chalonnais, à l’instar d’un festival comme « Garçon la note », qui favorise les petits rassemblements. Du bon sens pour le respect des consignes et pour la propagation du virus !

Une opération commerciale « Grattez et Gagnez » qui n’est pas à la hauteur des enjeux alors que le centre-ville de Chalon était dans une urgence absolue avant la crise, et que les fermetures récentes de Gibert Joseph et Bayard ont été effectuées dans l’indifférence la plus totale par la non-réaction de la municipalité. A quand, l’exercice du droit de préemption des baux commerciaux avec de vrais moyens financiers, encore aucune réponse !

Enfin un projet cœur de ville initié par le gouvernement à l’échelle nationale (plus de 200 villes concernées !) et avec de nombreux partenaires financeurs tels que Le Grand Chalon, le Département ou la région, mais là aussi aucune vision de l’organisation de la ville et aucune priorité de Mr Platret dans ce plan concernant la banque de France, l’avenue Niepce, les pistes cyclables et les trames vertes…

Mr le Maire ne soyez pas dans la séduction électoraliste, mais soyez dans l’action responsable.

Alain Rousselot-Pailley

Conseiller Municipal Ensemble Chalon