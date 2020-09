Mais que se passe-t-il sur la ligne 4 du réseau de bus du Grand Chalon ? Une fidèle d'info-chalon.com s'interroge

"Je vous contacte en espérant que vous pourrez écrire un article et faire bouger les choses.

Comme vous le savez les enfants sont à l'école depuis le 2 septembre le réseau zoom annonce des changements d'horaires et de passage des bus dès le 31 août . Je fais parti de la ligne 4 la plus compliquée , la plus longue , le plus d'arrêt où il y a le plus de monde ( confirmé par la responsable du réseau zoom alerté depuis le début du mois)

Malgré cela 1 arrêt en moins par heure logique trop de monde mais on retire des bus pour un châtenoy le Royal Chalon-sur-Saône !

Depuis le début du mois les bus son tellement surchargés qu'ils ne s'arrête plus aux arrêts ou alors selon le conducteur il s'arrête mais demande aux enfants d'attendre le suivant 30 min après.... 30 min après avec 20 min de trajet les cours au collège on déjà commencé. Alors ou les enfants arrivent très en retard à l'école où il ne vaut mieux pas y aller .

Après avoir pris contact avec le réseau zoom et eu la responsable qui me confirme les problèmes sur cette ligne mais il font un essai jusqu'au vacances de la Toussaint formidable beaucoup trop long pour nous parents qui devons faire les aller retour en sachant que nous avons d'autres enfants à déposer à d'autres écoles et que nous travaillons également .

Aujourd'hui après plusieurs alertes par mail j'ai aucun retour de personnes , alors peut être que info Chalon nous permettra de récupérer un bus supplémentaire comme avant le 31 août que les enfants puissent prendre un bus pour aller à l'école et que nous , nous pouvons aller à l'heure au travail sans stress !!

Merci pour votre retour".