Communiqué de presse :

Gilles Platret, le Sganarelle de Molière ?

Dans un tweet, Gilles Platret soutient le professeur Raoult qui accuse les hôpitaux de Marseille de lancer des messages alarmistes.

Mr Platret quels sont vos messages à Chalon ?

Lors de la présentation de l’OMS au stade Garibaldi, vous parlez de « 90 morts chalonnais » que vous attribuez au covid sans réelle précision médicale, êtes-vous le nouveau Sganarelle de Molière ? Quelques jours plus tard, vous tenez le même discours à la maison des seniors auprès d’un public déjà traumatisé à juste titre par cette épidémie.

Nous n’attendons pas de Gilles Platret, Président du Conseil de Surveillance de l’hôpital William Morey, un discours qui a pour but d’entretenir la psychose et les peurs de nos concitoyens. Bien au contraire, nous attendons une information transparente et des actions concrètes :

A Chalon, quel est le nombre d’hospitalisations, quel est le nombre de réanimations recensés au centre hospitalier William Morey ? Quel est le nombre de clusters identifiés à Chalon et dans le Grand Chalon ?

A quand à Chalon des dépistages massifs, gratuits et sans rendez-vous avec les laboratoires chalonnais, la Croix Rouge, la protection civile …. ? Des villes voisines comme Beaune, Louhans le font, pourquoi pas Chalon ?

Organisons une vraie résistance au virus, apprenons à vivre avec cette situation inédite, et arrêtez cette communication populiste qui n’apporte pas la meilleure garantie de santé publique aux Chalonnais et Grand Chalonnais.

Alain Rousselot Pailley

Ensemble Chalon

Conseiller Municipal LREM