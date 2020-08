SENATORIALES - Gérard Larcher apporte son soutien à la candidature de Marie Mercier

Pour Marie Mercier, Sénatrice de Saône-et-Loire, et Fabien Genet

Mot pour leur campagne aux élections sénatoriales de 2020



J’apporte mon soutien à la liste de Marie Mercier et Fabien Genet aux élections sénatoriales de 2020 en Saône-et-Loire. Leurs expériences complémentaires sont un gage pour la bonne représentation de votre département pour les 6 ans à venir. Elle est signe de rassemblement.

Sénatrice depuis 2015, Marie Mercier a mis à profit son expérience de Maire de Châtenoy-le-Royal et de Vice-Présidente à la communauté d’agglomération du Grand Chalon au service de la Haute Assemblée.

Membre de la commission des lois, elle y a pris des responsabilités au fil des sessions et s’est spécialisée sur les difficiles dossiers des violences sur mineurs et celles commises au sein des familles. Ses travaux sont reconnus et font référence.

En parallèle, sensible aux sujets de bioéthique, elle s’est particulièrement investie dans les travaux du Sénat sur ce sujet avec ses convictions et sa liberté.

Sa complémentarité entre travail législatif et celui du terrain au service des communes fait d’elle une Sénatrice de la majorité sénatoriale appréciée de ses collègues et pleinement engagée pour la représentation de son territoire de Saône-et-Loire dont elle prend en compte l’importance de la dimension économique, agricole comme industrielle.



Elle partage sa liste avec Fabien Genet, maire de Digoin et Vice-président du Conseil départemental.

Dynamique et motivé, connaissant parfaitement les élus de Saône-et-Loire, il saura être à l'écoute de leurs préoccupations pour les porter au sein de notre assemblée.



C'est donc tout naturellement que je leur apporte mon soutien pour l'élection sénatoriale du 27 septembre.





Gérard LARCHER

Président du Sénat