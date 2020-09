SENATORIALES - Arnaud Sanvert, candidat du Rassemblement National aux élections sénatoriales.

Une nouvelle liste devrait briguer les suffrages des Grands Electeurs. Le Rassemblement National a officialisé le lancement de sa candidature en Saône et Loire.

Communiqué de presse

En Saône-et-Loire, c’est au tour du Rassemblement National d’annoncer, lors d’un point presse à Montceau-les-Mines, son candidat aux élections sénatoriales qui se dérouleront le 27 septembre prochain. Aurélien Dutremble, responsable départemental du parti annonce la candidature d’Arnaud Sanvert : « il est le candidat de la France réelle et sera la voix d’une ruralité sacrifiée par les gouvernements successifs, sa candidature est placée sous le signe du localisme et défendra un projet cohérent, résolument national, basé sur le rééquilibrage » avance le représentant de Marine Le Pen. Arnaud Sanvert, 37 ans et employé d’une société commercial, engagé en politique depuis 2016 est adjoint à la fédération du RN en Saône-et-Loire : « ma candidature est axé sur le localisme et rééquilibrage territorial » dit-il avant de souligner quelques engagements de son programme : Défendre une France ancrée dans ses communes et ses terroirs - Pérenniser les ressources communales - Rééquilibrer les dotations de l’Etat aux communes, notamment dans les zones rurales - Maintenir les services de proximité - Refuser l’installation de migrants dans nos communes - Revaloriser le statut des élus locaux. Durant la conférence de presse, Aurélien Dutremble dénonce « une droite molle sans valeur » et en appelle aux Maires LR et sans étiquettes de penser à la phrase de Christian Estrosi (Maire LR de Nice) : passons un accord avec Emmanuel Macron… Le responsable départemental du RN espère raccrocher par cet appel les voix des grands électeurs.

A noter que les 4 colistiers d'Arnaud Sanvert seront dévoilé le 19 septembre à Louhans.