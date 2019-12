Hommage aux 13 militaires morts au Mali

Un communiqué des Sénateurs de Saône et Loire, Marie Mercier et Jean-Paul Emorine

"Le président de la République a rendu un hommage national aux militaires tués au Mali, devant des milliers de citoyens présents. Un moment d’émotion intense et de profonde reconnaissance envers celles et ceux qui protègent notre pays et nos vies, sur notre territoire et en opérations extérieures.

Nous sommes de tout coeur avec les familles des disparus, et adressons nos pensées à notre collègue sénateur Jean-Marie Bockel, son épouse et leurs enfants."