Rugby : Une belle victoire pour l’Entente Chatenoy - Saint Firmin

En signant un score victorieux de 35 à 23 face à l’équipe du RC Dijon, les rugbymen de l’entente Châtenoy - Saint Firmin réalise un bon coup prouvant ainsi que la construction de cette Entente n’était pas un vain mot.

C’est en dominant largement sur la fin du match que les garçons de l’Entente ont ainsi prouvé leur valeur, surtout devant, mais surtout dans un esprit de groupe avant tout. « On a su contenir l’adversaire en étant très respectueux des consignes tout au long du match et réussir à faire craquer Dijon sur la fin. » a souligné le président joueur Benjamin Marlot.

Un match qui confirme de toute façon une continuité de la saison sur des phases finales avec un match de demie-finale régionale assuré. Si la gagne est là une place pour la Finale régionale à Beaune et voir au-delà.

Mais aussi l’occasion de réfléchir plus sereinement sur la saison prochaine, quant à la mise en place d’un bureau renforcé et d’une structure adaptée, laissant aussi place à ceux qui veulent rejoindre ou revenir au sein de l’Entente, la possibilité de le faire, car visiblement il y a une belle envie de jouer au rugby, de bien faire dans un esprit sain.

Le dernier match de la phase de Championnat territorial aura lieu le 22 mars 2020 contre le deuxième de la poule, Is sur Tille, match dont le résultat ne changera rien à la suite de la compétition.

Du coté de l’Ecole de rugby elle est sur le bon chemin d’une reprise, reste à se mettre d’accord sur un certain point d’organisation sachant que c’est un vrai besoin sur Châtenoy-le-Royal de revoir une école de rugby et une demande de la Municipalité comme de l’Office des Sports qui soutiennent ce projet de reprise.

JC Reynaud