Assemblée Générale du RFCC (Rugby Féminin Chalonnais Coquelicots)

Une assemblée qui a respecté toutes les mesures sanitaires demandées

Colette Desfêtes, présidente du RFCC, assistée des membres du bureau a présidé l’Assemblée Générale des Coquelicots qui s’est déroulée le samedi 22 août au réceptif du stade Léo Lagrange en présence de Monsieur Thierry Thevenet, Président de l'OMS, de Monsieur Bruno Rochette, Adjoint Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et Monsieur Jean Pasquereau, président du codep 71 (Comité Départemental de Rugby 71).

La présidente déclarait à l’assemblée : « La saison a été faussée à cause du COVID 19 ! Il restait 5 matchs de championnat aux f.18 en fédérale à XV, les f.15 n'ont pas terminé en FFR et en UNSS, les lycéennes de Mathias qualifiées à la finale nationale UNSS à Dijon sont restées à la maison. Côté adultes, nous n’avons pas eu le temps de rebâtir une équipe. Après cette triste saison, les perspectives sont beaucoup plus encourageantes pour la rentrée. Avec l'aide du codep71, nous ouvrons une section rugby filles au lycée Mathias. Les + 18 vont s'engager en régional à X, les f.18 en nombre avec le rassemblement ABS71 continuent en fédérale à XV. Autre point positif : l'arrivée de nouveaux entraîneurs et dirigeants et l'embauche de Flavie Hannoyer en BPJEPS et Kenza Albert en emploi civique, toutes deux ainsi que tout le staff et les adhérents sont motivés pour redonner du dynamisme au club qui fêtera ses 50 ans en juin 2021 ! ».

Cette A.G se terminait dans une grande fraternité par le pot de l’amitié.

(Pour information, la reprise des entraînements est prévue ce vendredi 28 août)

J.P.B