De nouveaux soutiens pour les handballeurs de Saint-Marcel

Les sponsors, la SARL 2BF représentée par Olivier et Caroline Vuez, FITNESS BOUTIQUE représenté par Romuald Tremoy et l'Arrosoir horticulture représenté par Cécile et Amandine Marceaux ont remis à l'équipe senior leurs nouveaux maillots. Ils ont également assisté au match opposant l'équipe de Saint Marcel au Handball Pays Nuiton où l'équipe locale s'imposera sur le score de 26 à 23 grâce notamment à 7 buts de Gaetan Quenot et une bonne prestation défensive de l'équipe. L'équipe de Didier Hutter et Claude Segretain glane une précieuse victoire dans ce championnat honneur régional. Après la rencontre, les partenaires étaient également conviés afin de partager un moment convivial autour d'un apéritif. Le groupe senior ainsi que les dirigeants du HBSM remercient encore leurs généreux sponsors pour leurs soutiens.