Mise en place d'un service "BIBLIO DRIVE" à la Bibliothèque municipale

À partir du 4 juin, la Bibliothèque municipale vous propose un service de retrait de vos commandes de livres et de magazines, les jeudis et vendredis de 14h à 18h sur rendez-vous. Il sera possible aussi de déposer les documents que vous souhaitez rendre.



La prise du rendez-vous se fera par téléphone (03.85.42.70.73) à partir du 26 mai, du mardi au vendredi, de 10h à 12h.



Merci de consulter les modalités sur les affiches en pièces jointes ou sur le site internet de la ville :



https://www.saintmarcel.com/wp-content/uploads/2020/05/Drive-bibli-V2.pdf?fbclid=IwAR0tJom7Y2J29uGgZitXGOpQSRZ5MYNbwoahl9DQLXXQ8SjAOQ_eZTv59H4 "