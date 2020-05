RENTREE SCOLAIRE - A Saint-Marcel, déclenchement de l'étape 2

L’enjeu est l’accueil d’un nombre plus important d’élèves sur la journée. Tout cela en conformité avec le cadre sanitaire.

L’évaluation de la première phase a pointé la difficulté à faire respecter les gestes barrières principalement en école maternelle. Si l’accueil des élèves de grande section va être étendu, les élèves de petite et moyenne section ne seront pas accueillis en raison des conditions jugées inadaptées à des élèves de cet âge.

L’école pour qui ?

Les GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 dont les familles sont volontaires à un retour à l’école seront accueillis durant la journée entière.

Les directeurs d’école ont la responsabilité d’informer les familles des jours d’école durant lesquels leurs enfants seront accueillis en classe.

En complément, la collectivité organisera un accueil des enfants « prioritaires » en soutien aux écoles permettant ainsi une optimisation des effectifs et une amélioration de la rotation des élèves volontaires accueillis en classe.

Activités périscolaires

Concernant le temps méridien, l’option retenue est le repas tiré du sac.

Une note d’information à destination des familles vient apporter quelques recommandations pratiques. La com- position et les conditions de conservation des repas relèvent de la responsabilité des parents. Voir site internet de la ville : www.saintmarcel.com - rubrique actualités.

L’accueil périscolaire est organisé :

- le matin de 7h à 8h30,

- le midi de 11h45 à 12h30,

- le soir de 16h30 à 18h30.

Inscription périscolaire OBLIGATOIRE, toutes les informations sur le site internet www.saintmarcel.com

Le mercredi, seuls les enfants des familles prioritaires pourront être accueillis dans les limites des capacités d’ac- cueil de la ville [email protected] - 03 85 42 24 15

Effectifs

Contrainte par les conditions d’accueil réduites, cette deuxième phase permettra l’accueil quotidien de 130 élèves au sein des trois écoles de la Ville (contre 60 actuellement).

Toutes les adaptations sanitaires, matérielles, logistiques et humaines seront mises en œuvre pour permettre aux enfants, enseignants et personnels municipaux un accueil dans un environnement sécurisé et conforme aux directives nationales.

La municipalité se réserve le droit de modifier ces modalités d’accueil selon l’évolution des directives gouverne- mentales.