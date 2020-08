Le Badminton Club Saint-Marcel (BCSM) reprend les séances pour une nouvelle saison dès le lundi 31 août.

Joueurs de tous niveaux (débutants compris) et recherchant une pratique loisirs, nous vous accueillons pour des séances d'essai gratuites dans le cadre de la semaine du Sport de St-Marcel :

le lundi 31 août de 17h30 à 19h pour les jeunes de 10 à 16 ans aux terrains de tennis couverts (4 terrains)

le lundi 31 août de 19h00 à 20h30 pour les adultes aux terrains de tennis couverts (4 terrains)

le lundi 31 août de 20h30 à 22h pour les adultes aux terrains de tennis couverts (4 terrains)

le mercredi 2 septembre de 20h30 à 22h pour les adultes au Dojo Nowak (6 terrains)

le samedi 5 septembre de 8h30 à 10h pour les jeunes et les adultes au COSEC (4 terrains)

le samedi 5 septembre de 10h à 12h pour les jeunes et les adultes à l'Air Bad à la plaine de jeux (2 terrains de plein air)

Pour venir essayer, n'hésitez pas à venir nous rencontrer et essayer dans une ambiance détendue et conviviale ! Attention, chaussures de sport propres et réservées à un usage intérieur de rigueur.